Zusammenstoß bei Polizei-Einsatzfahrt: Fünf Verletzte

Rendsburg. Fünf Menschen sind bei einem Unfall mit einer Polizeistreife und zwei weiteren Autos in Rendsburg leicht verletzt worden. Der Streifenwagen war am Donnerstagabend während einer Einsatzfahrt bei rot in eine Kreuzung eingefahren, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Dort sei es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 59-Jährigen gekommen, die bei grün losgefahren war. Der Polizeiwagen sei dann ins Schleudern geraten, gegen ein parkendes Auto geprallt und schließlich gegen eine Steinmauer gefahren.

Nach Angaben der Sprecherin wurden die beiden 23 und 24 Jahre alten Polizeibeamtinnen, die Fahrerin des anderen Autos sowie ein im parkenden Wagen sitzender Vater und sein 10-jähriger Sohn allesamt in Krankenhäuser gebracht. Der Thormannplatz wurde zeitweise voll gesperrt und es kam zu erheblichen Staus. Zunächst hatte shz.de berichtet.

