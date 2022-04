Senat Wohnungsbauziele des Senats in Gefahr: Wohnungsbündnis berät

Hamburg. Angesichts steigender Baukosten haben am Donnerstag Vertreter des Hamburger Bündnisses für Wohnen über die Zukunft des Wohnungsbaus in der Hansestadt beraten. Der Senat versuche bei den Konditionen für den geförderten Wohnungsbau und der Planung neuer Stadtentwicklungsgebiete gegenzusteuern, erklärte die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen. Doch es gebe Rahmenbedingungen, auf die Hamburg keinen Einfluss nehmen könne. Eine Behördensprecherin nannte die Energiepreise, Lieferprobleme, den Rohstoff- und Fachkräftemangel sowie die Folgen des Ukraine-Kriegs. Am Bündnis für Wohnen sind neben dem Senat und den Bezirksämtern auch die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft beteiligt.

Der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner, sagte: "Wir werden das Ziel von 10.000 Wohnungen pro Jahr wahrscheinlich nicht erreichen." Im vergangenen Jahr hatte Hamburg den Bau von insgesamt 10.207 neuen Wohneinheiten genehmigt. Damit war das Versprechen des rot-grünen Senats, ab 2016 jährlich mehr als 10.000 Wohnungen zu genehmigen, noch erreicht worden. Seit 2011 - als die SPD unter Olaf Scholz die Macht in Hamburg übernahm - wurden nach Angaben der Behörde mehr als 116.000 Wohnungen genehmigt und knapp 77.000 gebaut.

