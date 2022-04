Towers-Coach nach Niederlage in Berlin: Zu viel gefoult

Hamburg. Nach der klaren Niederlage der Hamburg Towers beim deutschen Basketball-Meister Alba Berlin hat Pedro Calles Kritik an der Defensivleistung seiner Mannschaft geübt. "Wir haben heute gegen ein starkes Fastbreak-Team gespielt und zu viele Punkte durch Schnellangriffe zugelassen", sagte der spanische Trainer mit Blick auf das klare 81:96 am Mittwochabend in der Hauptstadt. Zudem habe sein Team zu viel gefoult. Dadurch hätten sich die Berliner "viele einfache Punkte an der Freiwurflinie erarbeiten" können.

Trotz der Niederlage können die Towers weiter auf die Playoff-Teilnahme hoffen. Am Sonntag (18.00 Uhr) tritt der Tabellensiebte im vorletzten Hauptrundenspiel beim -16. Mitteldeutscher Basketball Club aus Weißenfels an. Gewinnen die Hamburger, stehen sie sicher als Viertelfinal-Teilnehmer fest. Die letzte Partie steht für die Hanseaten dann am 8. Mai bei Mitkonkurrent Brose Bamberg auf dem Programm.

