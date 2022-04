Überwiegend freundliches Wetter im Norden

Hamburg/Kiel. In den kommenden Tagen können sich die Menschen im Norden über größtenteils freundliches Wetter freuen. Am Donnerstag ist es heiter und trocken bei Höchstwerten von maximal 10 Grad auf Helgoland, 12 Grad in Leck und 17 Grad in Lauenburg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte.

In der Nacht zum Freitag ist es zunächst meist gering bewölkt, später vor allem nördlich des Kanals sowie an der Ostsee vermehrt wolkig. Es bleibt aber trocken bei Tiefstwerten zwischen null und sechs Grad. Im Binnenland kann es verbreitet leichten Frost in Bodennähe geben. Am Freitag ist es teils freundlich, teils wolkig und meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad, auf Helgoland bei etwa 10 Grad.

