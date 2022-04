Fegebank besucht Schutzsuchende aus der Ukraine

Hamburg. Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) hat am Mittwoch Schutzsuchende aus der Ukraine in der Jüdischen Gemeinde Hamburg besucht. Die Gemeinde hat nach Angaben der Behörde rund 100 Menschen aufgenommen. Seit Montag besuchen unter anderem zwölf ukrainische Schülerinnen und Schüler jahrgangsübergreifend eine Vorbereitungsklasse des Joseph-Carlebach-Bildungshauses, hieß es. Die Senatorin informierte sich vor Ort über dieses Angebot.

"Ich habe mich heute mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen ausgetauscht, die mit einem ganz schweren Rucksack an Sorgen und Ängsten nach Hamburg gekommen sind und von der jüdischen Gemeinde mit offenen Armen empfangen wurden", sagte die Senatorin. "Ich habe hier eine gewisse Freude und Leichtigkeit in diesen ganz schweren Zeiten spüren können. Kinder können zur Kita gehen, zur Schule gehen und haben bereits Freunde gefunden." Ihr Dank gelte der Jüdischen Gemeinde, für alles, was sie mit so viel Freude an Nächstenliebe geleistet habe.

© dpa-infocom, dpa:220427-99-66262/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg