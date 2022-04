Martha Argerich Festival der Symphoniker Hamburg Ende Juni

Hamburg. Zum vierten Mal veranstalten die Symphoniker Hamburg vom 20. bis 29. Juni ein Martha Argerich Festival in der Laeiszhalle. In sechs Konzerten im Großen und drei Konzerten im Kleinen Saal seien neben der argentinisch-schweizerischen Starpianistin Künstlerinnen und Künstler wie Daniil Trifonow, Renaud Capuçon, Marina Heredia, Mischa Maisky, Leonora Armellini und Sergei Babayan zu erleben, teilten die Symphoniker am Mittwoch in Hamburg mit. Zum Abschluss werde es einen gemeinsamen Auftritt von Martha Argerich mit den Symphonikern Hamburg unter Chefdirigent Sylvain Cambreling geben.

"Es wird alles sehr spannend. Ich kann es kaum erwarten und freue mich wirklich sehr auf das Hamburger Publikum, das mir im Laufe der Jahre so ans Herz gewachsen ist", sagte Argerich. Die Symphoniker Hamburg veranstalten das Festival seit 2018 im traditionsreichen Konzerthaus am Johannes-Brahms-Platz.

© dpa-infocom, dpa:220427-99-65959/2

