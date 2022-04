Aus für Corona-Regeln: Fuchs fordert digitalen Frühjahrsputz

Hamburgs Datenschutzbeauftragter Thomas Fuchs hat mit dem Ende der Corona-Beschränkungen insbesondere Arbeitgeber zu einem digitalen Frühjahrsputz aufgefordert. In den vergangenen zwei Jahren seien wegen der Pandemie in großem Umfang auch sensible Daten gesammelt worden, das seien teils erhebliche Grundrechtseingriffe gewesen, sagte Fuchs am Mittwoch. "Mit dem Auslaufen der rechtlichen Befugnisse sind diese gesammelten Daten nun zu löschen."

Vom 1. Mai an gelten in Hamburg nur noch im öffentlichen Nahverkehr und in Einrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen eine FFP2-Maskenpflicht. Alle anderen Vorgaben nach der Hotspot-Regelung sind dann entfallen. Das betreffe auch zahlreiche Befugnisse und Pflichten zur Erfassung personenbezogener Daten, teilten die Datenschützer mit. "Diese neue Phase der Pandemie sollten alle Unternehmen und öffentlichen Stellen daher zum Anlass für eine Inventur ihrer "Corona-Datenbestände" nehmen."

Konkret seien pandemiebedingte Datenerhebungen einzustellen und nicht mehr erforderliche Daten umgehend zu löschen. "Eine Datenspeicherung für den Fall einer möglichen zukünftigen Verschärfung der Corona-Lage ist nach Wegfall der rechtlichen Grundlagen nicht möglich", betonte die Behörde. Die Löschpflichten beträfen insbesondere Arbeitgeber, die den 3G-Status ihrer Beschäftigten abgefragt hätten. Darüber hinaus müssen den Angaben zufolge auch Gaststätten oder Kinos erfasste Kontaktdaten ihrer Gäste löschen.

