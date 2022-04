Kieler Landtag: Finanzielle Folgen des Ukraine-Kriegs

Kiel. Der schleswig-holsteinische Landtag beschäftigt sich am Mittwoch (10.00 Uhr) mit den finanziellen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Für die Aufnahme und Betreuung der mittlerweile weit über 20.000 Flüchtlinge sollen auf Vorschlag von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) 400 Millionen Euro bereitgestellt werden. Auf ein entsprechendes Paket hatte sich die Landesregierung mit den Oppositionsfraktionen SPD und SSW verständigt.

Dafür soll ein Notkredit aufgenommen werden. Im Gegenzug wird der Corona-Notkredit entsprechend abgesenkt. Für die Maßnahme ist eine Zweidrittel-Mehrheit im Landtag erforderlich.

Das Plenum erwartet am Mittwoch auch einen Bericht von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) zu Schulen in sozialen Brennpunkten. Zudem befassen sich die Abgeordneten mit dem Ausbau der Infrastruktur im Norden. Bei der zweitägigen Sitzung handelt es sich um die letzte reguläre Sitzung des Parlaments vor der Landtagswahl am 8. Mai.

© dpa-infocom, dpa:220426-99-52839/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg