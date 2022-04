Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein auf 1247,4 gesunken

Kiel. Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Dienstag gesunken. Der Wert lag bei 1247,4, wie aus den Zahlen der Landesmeldestelle (Stand: 19.46 Uhr) hervorgeht. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen 1345,6 betragen. Wie aus der am frühen Dienstagmorgen veröffentlichten Übersicht des Robert Koch-Instituts hervorgeht, hatte Schleswig-Holstein im Bundesländer-Vergleich den höchsten Inzidenzwert. Am Dienstag wurden 7250 Neuinfektionen gemeldet - am Vortag waren es 8094.

Den Angaben vom Dienstag zufolge lagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 511 Patienten in Kliniken - also 31 weniger als am Tag zuvor. Von ihnen wurden 42 auf einer Intensivstation behandelt (-9) und 18 (-3) beatmet. Sieben weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Seit Beginn der Pandemie gab es somit 2431 Corona-Tote.

Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - stieg deutlich: von 6,56 auf 7,87.

Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen hatten die Kreise Ostholstein (1891,4), Nordfriesland (1680,6) und Rendsburg-Eckernförde (1552,6). Die niedrigste Inzidenz hatte weiterhin der Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem Wert von 682,9.

