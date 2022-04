Rettung aus Wohnung: Mann verletzt zwei Feuerwehrleute

Pinneberg. In Pinneberg hat ein 47-Jähriger zwei Feuerwehrleute verletzt, die ihn aus seiner brennenden Dachgeschosswohnung retten wollten. Der Mann habe sich am Dienstag nicht in Sicherheit bringen lassen wollen und die Einsatzkräfte geschlagen, als sie ihn zwangsweise ins Freie geführt hätten, teilte der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes mit. Die leicht verletzten Feuerwehrmänner seien im Krankenhaus untersucht worden. Der 47-Jährige, der eine Rauchvergiftung erlitten habe, sei von der Polizei ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden. Wohnzimmer und Küche seiner Zweizimmerwohnung seien nahezu vollständig ausgebrannt. Die Brandursache war den Angaben zufolge vorerst ebenso unbekannt wie die Gründe, warum sich der Mann nicht hatte helfen lassen wollen.

