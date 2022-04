Tabellenletzter Handball-Luchse fordert geschwächte Wildcats

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Hamburg. Der Bundesliga-Letzte Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten will sich am Mittwoch (19.30 Uhr) mit einem Sieg gegen den SV Union Halle-Neustadt auf den Relegationsplatz vorschieben. Dabei könnte das Team von Trainer Dubravko Prelcec von den personellen Problemen bei den "Wildcats" profitieren. Neustadt beklagte am Wochenanfang acht Corona-Fälle im Kader.

Prelcec verwies auf eine ähnliche Situation für seine Mannschaft vor der Partie gegen den Thüringer HC, warnte aber mit Blick auf Neustadt. "Die Wildcats werden mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch anreisen und alles für einen Zwei-Punkte-Erfolg geben", sagte er. "Sie verfügen über einen sehr starken Kader. Ich gehe davon aus, dass man die Ausfälle im Spiel nicht erkennen wird."

Zudem räumte er ein: "Wir mussten die letzten Wochen auf Evelyn Schulz, Finja Harms und teilweise auf Marleen Kadenbach verzichten. Das hat den Trainingsbetrieb nicht einfacher darstellen lassen."

© dpa-infocom, dpa:220426-99-49944/5

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg