Frau stürzt Treppen zum Strand hinab und verletzt sich

Westerholz. Eine Frau aus Dänemark hat sich in Westerholz (Kreis Schleswig-Flensburg) schwer verletzt, als sie sie eine Treppen zum Strand hinabstürzte. Wie die zuständige Rettungsleitstelle in Harrislee mitteilte, wählte die Frau selbst den Notruf, konnte jedoch nicht genau angeben, wo sie sich befand. Da auch eine Ortung nicht möglich gewesen sei, wurde die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger hinzugerufen. Mit vereinten Kräften habe man nach der Verletzten gesucht. Auch ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr seien im Einsatz gewesen. Schließlich sei die Frau am Strand gefunden mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Kiel geflogen worden.

© dpa-infocom, dpa:220426-99-43837/2

