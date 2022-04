Weniger Verfahrenseingänge an den Sozialgerichten im Norden

Schleswig. Die Zahl der Verfahrenseingänge an den Sozialgerichten in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr auf 9078 zurückgegangen. Im Jahr zuvor waren es 10.520 und 2019 lag die Zahl der Eingänge bei 12.113. Es gebe nach wie vor sehr viele neue Verfahren, wegen corona-bedingter Sonderreglungen im Sozialrecht sei die Zahl aber zurückgegangen, sagte die Präsidentin des Landessozialgerichts, Christine Fuchsloch, am Montag in Schleswig. Die Sonderregelungen sind bis Ende dieses Jahres verlängert worden. Für das kommende Jahr rechnet Fuchsloch wieder mit verstärkten Eingängen.

Durch den Rückgang an Verfahrenseingängen konnten die Bestände, also die noch offenen älteren Fälle an den Sozialgerichten abgebaut werden. Außerdem seien die Gerichte durch die Einführung der E-Akte im vergangenen Jahr neben den coronabedingten Einschränkungen besonders gefordert gewesen, sagte die Präsidentin. Das Landessozialgericht verzeichnete im vergangenen Jahr mit 1086 Eingängen die meisten seiner Geschichte.

Die Verfahrensdauer lag an den Sozialgerichten Kiel, Lübeck, Itzehoe und Schleswig durchschnittlich bei 21,6 Monaten und am Landessozialgericht in Schleswig bei 24,1 Monaten.

