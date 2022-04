Torjäger John Verhoek bleibt bis 2024 bei Hansa Rostock

Rostock. Torjäger John Verhoek bleibt dem Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock erhalten. Der 33-Jährige hat seinen Vertrag bei den Mecklenburgern um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert, wie der Verein am Montag mitteilte. Damit haben die Rostocker eine weitere wichtige Spieler-Personalie noch vor Saisonende geklärt. Zuletzt hatten sie am Samstag bekannt gegeben, dass Innenverteidiger Damian Roßbach sich ebenfalls bis 2024 an den Verein gebunden hat.

Verhoek spielt seit 2019 bei Hansa und hatte maßgeblich Anteil am Aufstieg in der vergangenen Saison aus der 3. Liga. In der 2. Bundesliga haben die Rostocker drei Spieltage vor dem Saisonende den Klassenverbleib so gut wie sicher. Verhoek steuerte in bislang 30 von 31 Zweitliga-Spielen 17 Tore bei. Insgesamt traf er in 90 Pflichtspielen für die Rostocker seit 2019 40 Mal.

"Es passt einfach alles. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl - Rostock ist eine lebenswerte Stadt. Das Gesamtpaket aus den Bedingungen rund um den Verein, die Beziehung zu den fantastischen Fans und den erfolgreich eingeschlagenen Weg: Das gibt man nicht so leicht auf", sagte Verhoek, der von 2013 bis 2016 für den Liga-Rivalen FC St. Pauli spielte, laut Vereinsmitteilung.

Sportvorstand Martin Pieckenhagen ist erleichtert, einen wichtigen Spieler in der Mannschaft von Trainer Jens Härtel zu halten. "Bei John zeigt sich, dass sich Geduld und harte Arbeit immer auszahlen. John hat eindrucksvoll bewiesen, dass sich ein Spieler auch mit über 30 Jahren immer noch weiterentwickeln kann, wenn er den nötigen Ehrgeiz dazu hat", meinte er.

© dpa-infocom, dpa:220425-99-37622/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg