Hamburg Stealers mit zwei Siegen gegen Dohren Wild Farmers

Hamburg. Die Hamburg Stealers haben das Derby gegen die Dohren Wild Farmers in der Nordgruppe der Baseball-Bundesliga gewonnen. Das Team von Trainer David Wohlgemuth entschied das erste Duell am Samstag mit 10:6 für sich. In der zweiten Partie siegten die Hanseaten mit 11:10, nachdem die Gäste aus Niedersachsen im zweiten Abschnitt bereits mit 3:0 und 10:8 vorne gelegen hatten. Die Stealers kommen nach drei Spieltagen auf drei Siege und drei Niederlagen.

