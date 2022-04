36. Auflage des Hamburg-Marathons gestartet

Hamburg. Pünktlich um 9.30 Uhr am Sonntag der Startschuss zur 36. Auflage des Hamburg-Marathons gefallen. Für den Lauf über die 42,195 Kilometer hatten sich rund 10.600 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gemeldet. Zudem waren 1250 Staffel-Teams je vier Läufer und Läuferinnen am Start. Aufgrund des starken Elite-Feldes sind sowohl bei den Männern (2:05:30 Stunden) und Frauen (2:21:55) Streckenrekorde möglich. Für die deutschen Topstarter geht es um die Normen für die WM beziehungsweise EM in diesem Jahr. Bereits am Samstag hatte der Schülerlauf "Das Zehntel" stattgefunden.

