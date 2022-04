Krieg gegen die Ukraine: Etwa 1300 bei Demo in Hamburg gegen den Krieg

Am Saonnabend gingen in Hamburg wieder mehr als 1000 Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße (Symbolbild).

Hamburg. Mehr als tausend Menschen sind am Samstag in Hamburg auf die Straße gegangen, um gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu protestieren. Rund 1300 Teilnehmer waren dem Aufruf der Veranstalter gefolgt, wie ein Polizeisprecher in Hamburg sagte.

Die Demonstration vom Rathausmarkt bis nach Mundsburg sei friedlich verlaufen. Sie stand unter dem Motto "Frieden in der Ukraine. Sicherheit in Europa". Die Veranstalter hatten rund 1500 Menschen erwartet.

