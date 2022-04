Zusammenstoß von Zug und Auto: Autofahrerin stirbt

Süsel. Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Auto in Ostholstein ist die Fahrerin des Wagens gestorben. Die Frau sei am Samstagmorgen alleine im Auto unterwegs gewesen, als der Zug an dem beschrankten Bahnübergang Bockholt in der Gemeinde Süsel auf das Auto prallte, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus. Nähere Hintergründe zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Ein Gutachter sei angefordert worden.

In dem Zug saßen mehrere Reisende. Weitere Verletzte habe es aber nicht gegeben. Die Regionalverkehrsstrecke zwischen Eutin und Pönitz wurde für etwa drei Stunden voll gesperrt, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Für diese Zeit sei ein Ersatzverkehr eingerichtet worden.

© dpa-infocom, dpa:220423-99-14789/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg