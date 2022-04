Feuer auf Campingplatz zerstört Wohnmobil

Gremersdorf. Bei einem Feuer auf einem Campingplatz in Gremersdorf im Kreis Ostholstein sind ein Wohnmobil zerstört und zwei weitere beschädigt worden. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden, es sei jedoch hoher Sachschaden entstanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Wohnmobil war aus bislang unbekannten Gründen am Donnerstag in Flammen aufgegangen. Es brannte komplett aus. Auch das Vorzelt und ein auf der Parzelle aufgebauter Pavillon waren nach Angaben der Polizei nicht mehr zu retten. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden auch die Wohnmobile auf zwei angrenzenden Parzellen beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

© dpa-infocom, dpa:220422-99-06419/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg