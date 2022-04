Corona-Ausbruch in Hamburger Gefängnis

Hamburg. In einem Gefängnis in Hamburg-Fuhlsbüttel sind 46 Gefangene positiv auf Corona getestet worden. Nach Angaben der Justizbehörde wurden die ersten Fälle bei einer der regelmäßigen Testungen am Mittwoch bekannt und durch PCR-Tests bestätigt. Die Betroffenen, die in mehreren Stationen der Justizvollzugsanstalt einsitzen, wurden in ihren Hafträumen isoliert. Schwere Verläufe gebe es zunächst nicht. Bis zum Abschluss der Reihentestung am Freitag mussten auch alle anderen Gefangenen zum Schutz vor einer Infektion vorsorglich isoliert bleiben.

In der Anstalt gelte außerdem eine Maskenpflicht für alle, auch für Besucher, hieß es. Die Zahl der Corona-Infektionen von Hamburger Gefangenen habe vor dem Ausbruch in Fuhlsbüttel bei 14 gelegen.

© dpa-infocom, dpa:220422-99-04752/3

