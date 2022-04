AOK meldet Krankmeldungen in Rekordhöhe

Kiel. Die Krankschreibungen in Schleswig-Holstein haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres bei der Krankenkasse AOK nach deren Angaben ein Rekordhoch erreicht. Im Vorjahresvergleich sei die Zahl um 81 Prozent von 82.530 auf 149.347 gestiegen, gab die AOK NordWest am Freitag an. Ursache seien vor allem zahlreiche zusätzliche Fehltage wegen Atemwegserkrankungen, psychischen Erkrankungen und die Folgen der Omikron-Welle mit vermehrten Krankschreibungen wegen Covid-19.

In den Jahren 2017 und 2020 schwankte die Zahl der Krankmeldungen im ersten Quartal zwischen 114.000 und 125.500.

Aufgrund der Omikron-Welle erreichten die Krankschreibungen in Schleswig-Holstein wegen Covid-19 laut AOK im März des laufenden Jahres ihren vorläufigen Höhepunkt - mit 3238 Krankmeldungen. Covid-19-Fälle hätten damit einen Anteil von 4,8 Prozent an allen Krankmeldungen von AOK-Mitgliedern gehabt. Im Januar und Februar waren es 2,7 Prozent und 3,2 Prozent. Seit Anfang April seien die Krankschreibungen wegen Corona wieder leicht rückläufig.

Besonders betroffen von den Krankschreibungen im Zusammenhang mit Covid-19 waren im bisherigen Verlauf der Pandemie laut AOK vor allem Arzt- und Praxishilfen, Beschäftigte in den Bereichen Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehung, in Pflegeberufen sowie im Rettungsdienst.

