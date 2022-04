Duales Studium hat in Schleswig-Holstein geringen Anteil

Kiel. Nur ein kleiner Teil der Studenten in Schleswig-Holstein wählt eine Kombination mit einer Berufsausbildung oder längeren Phasen in einem Unternehmen. 2019 waren 2321 Frauen und Männer in einem solchen dualen Studiengang eingeschrieben, wie es in einer am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung des CHE Centrum für Hochschulentwicklung und des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung (f-bb) heißt. Das entspreche einem Anteil von 3,6 Prozent aller Studierenden. Bundesweit waren 2019 den Angaben zufolge 122.000 Frauen und Männer in einem dualen Studiengang eingeschrieben. Das entsprach einem Anteil von 4,2 Prozent.

dpa-infocom, dpa:220420-99-973129/3

