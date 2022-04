Brand eines Carports greift auf Dachstuhl über

Oering. Ein Feuer hat in Oering (Kreis Segeberg) von einem Anbau mit Carport auf den Dachstuhl eines Hauses übergegriffen und erheblichen Schaden angerichtet. Feuerwehrleute retteten bei der Suche nach Bewohnern im Haus am Samstagabend eine Katze, wie der Kreisfeuerwehrverband am Montag mitteilte. Mehrere Feuerwehren aus den Orten der Umgebung verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220418-99-951341/2

