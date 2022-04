SSW schließt Koalition mit CDU nach Landtagswahl nicht aus

Kiel. Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) lässt offen, in welcher Koalition er sich nach der Wahl am 8. Mai in Schleswig-Holstein an einer Regierung beteiligen würde. "Wir haben klar gesagt, dass wir dazu bereit sind, nach der Wahl mit allen demokratischen Parteien über eine Regierungsbildung zu sprechen", sagte der Spitzenkandidat der Partei der dänischen Minderheit, Lars Harms, der "Welt" (Sonntag).

Anders als in früheren Jahren schließe er eine Koalition mit der CDU nicht aus. Union und SSW seien aufeinander zugegangen. "Wir sind zwar noch immer eine eher linksliberale Partei. Aber die tiefen Gräben früherer Zeiten gibt es nicht mehr."

© dpa-infocom, dpa:220417-99-945632/2

