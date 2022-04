Kiel verpasst bei Nullnummer in Dresden vorzeitige Rettung

Dresden. Holstein Kiel muss weiter um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga bangen. Die Schleswig-Holsteiner kamen am 43. Geburtstag ihres Trainers Marcel Rapp bei der abstiegsbedrohten SG Dynamo Dresden nicht über ein 0:0 hinaus. Zwar rückten die Schleswig-Holsteiner vor 21.544 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion einen Punkt näher an die Rettung, verpassten aber, vorzeitig die magischen 40 Punkte zu erreichen. Diese haben in den vergangenen 15 Jahren immer für den Klassenverbleib gereicht.

Die Dresdner warten weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Die Chancen der Sachsen auf den direkten Verbleib in der 2. Liga sind damit weiter geschwunden. Mit 29 Punkten beträgt der Rückstand der Dresdner auf dem Relegationsplatz nach 30 Spielen weiter sechs Punkte auf Rang 15.

dpa:220416-99-938137/2

