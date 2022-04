Mann am S-Bahnhof Bergedorf mehrfach von Zügen überrollt

Hamburg. Ein bislang nicht eindeutig identifizierter Mann ist bei einem schweren Unglück am Bahnhof Hamburg-Bergedorf mehrfach von S-Bahnen überrollt worden. Nach Auswertung erster Videoaufnahmen war der mutmaßlich alkoholisierte Mann in der Nacht zu Samstag um 0.15 Uhr in Richtung Bahnsteigende gelaufen, dort in die Gleise gestürzt und dann von einem Zug erfasst worden, wie ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Bemerkt wurde der lebensbedrohlich verletzte Mann jedoch erst drei Stunden später gegen 3.15 Uhr. Bis dahin war er den Angaben zufolge bereits von vier weiteren S-Bahnen überrollt worden. "Wir gehen im Moment von einem tragischen Unfall aus", sagte der Sprecher der Bundespolizei. Der Mann sei in eine Krankenhaus gebracht worden, wo Ärzte um sein Leben kämpften. Laut einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" war der Mann noch ansprechbar, als er aus den Gleisen geborgen wurde.

