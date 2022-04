400 gehen Kreuzweg: Bischöfin ruft zu Zusammenhalt auf

Lübeck. Hunderte Menschen haben am Karfreitag in Lübeck an einem ökumenischen Kreuzweg teilgenommen. Die Prozession unter dem Motto "Zusammenhalt" stand ganz unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine. An dem von der evangelischen und der katholischen Kirche gemeinsam organisieren Kreuzweg nahmen auch die Bischöfin der Nordkirche, Kirsten Fehrs und Erzbischof Stefan Heße vom Erzbistum Hamburg teil.

Fehrs rief die Teilnehmer auf, sich aktiv für die Demokratie und gegen Gewalt einzusetzen. "Wir müssen Zusammenhalt zeigen und ein Nein aussprechen, wenn Macht missbraucht und Völkerrecht gebrochen wird, sagte sie. Heße sagte, die Eskalation der Gewalt mache fassungslos, sprachlos und ohnmächtig. "Wir stehen vor den Trümmern unserer Friedenspolitik und unserer Vorstellungen von einem friedlichen Zusammenleben in Europa", sagte er.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause beteiligten sich weniger Menschen als in den Vorjahren an der Prozession. Die Polizei sprach von rund 400 Teilnehmern, vor Corona waren es jedes Jahr etwa 800 Menschen gewesen.

Der historische Lübecker Kreuzweg wurde im 15. Jahrhundert angelegt und gilt nach Auffassung von Kirchenhistorikern als einer der ältesten noch begangenen Kreuzwege Deutschlands. Er soll den Weg nachstellen, den Jesus der Überlieferung nach vom Ort seiner Verurteilung bis zum Ort seiner Hinrichtung gegangen sein soll.

