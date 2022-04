Mehr als eine halbe Million Corona-Infektionen in Hamburg

Hamburg. In Hamburg hat die Zahl der Corona-Infektionen die Marke von einer halben Million überschritten. Insgesamt sei das Virus seit Ausbruch der Pandemie in 501.951 Fällen nachgewiesen worden, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der mit Abstand größte Teil der Fälle sei in diesem Jahr nachgewiesen worden, womit deutlich werde, dass die aktuell vorherrschende Omikron-Variante sehr viel infektiöser sei als die vorangegangenen.

"Im Zeitverlauf werden anhand der dominierenden Varianten verschiedene Phasen deutlich", sagte er. "Der erste Fall in Hamburg wurde am 29. Februar 2020 gemeldet. Der Wild-Typ des neuartigen Coronavirus dominierte fast ein Jahr das Infektionsgeschehen." Insgesamt seien in diesem Zeitraum 50.396 Fälle gemeldet worden.

"Ab Ende Februar 2021 dominierte die Alpha-Variante, bis sie im Sommer desselben Jahres bereits von der Delta-Variante als vorherrschender Variante abgelöst wurde." Der Alpha-Variante seien 26.655 gemeldete Fälle zuzuordnen. "Ab dem Sommer ist davon auszugehen, dass die Delta-Variante des Coronavirus das Infektionsgeschehen in Hamburg maßgeblich geprägt hat. Bis Ende des Jahres wurde weitere 58.855 Fälle gemeldet."

Rund um den Jahreswechsel habe sich dann die Omikron-Variante durchgesetzt und auch in Hamburg das Infektionsgeschehen bestimmt. Die Zahlen gingen steil nach oben: "Während in den ersten vierzehn Wochen des vergangenen Jahres insgesamt 27.756 Sars-CoV-2-Infektionen gemeldet wurden, waren es in diesem Jahr im selben Zeitraum insgesamt 342.869 Infektionen und damit deutlich mehr als zehnmal so viele", sagte Helfrich.

© dpa-infocom, dpa:220415-99-928241/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg