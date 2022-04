Dynamo Dresden will gegen Holstein Kiel Wiedergutmachung

Dresden/Kiel. Nach zwölf sieglosen Spielen in Serie befindet sich Dynamo Dresden in akuter Abstiegsgefahr. Spätestens die 1:2-Niederlage beim SV Sandhausen in der vergangenen Woche hat das untermauert. "Wir waren nach dem Spiel sehr enttäuscht von der eigenen Leistung", erklärte Innenverteidiger Michael Sollbauer am Karfreitag. Während der Trainingswoche sei es deshalb vor allem darum gegangen, die jüngeren Mitspieler mental aufzurichten. Am Karsamstag treffen die Sachsen auf Holstein Kiel (13.30 Uhr/Sky).

Vor dem Gastspiel der KSV erwartet Trainer Guerino Capretti, dass erfahrene Spieler wie Sollbauer nun auch auf dem Platz vorangehen. "Wir sind uns bewusst, dass wir so nicht wieder auftreten können" erklärte der 40-Jährige. Auf die Frage, ob es personelle Konsequenzen nach den jüngsten Auftritten gebe, antwortete der Coach vielsagend mit "mag sein". Es wird erwartet, dass die Stürmer Christoph Daferner und Ransford Königsdörffer, die in dieser Woche weiter an ihrer Spritzigkeit gearbeitet haben, ins Team zurückkehren werden.

© dpa-infocom, dpa:220415-99-927884/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg