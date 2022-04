Abstiegsgefährdete Luchse müssen gegen Zwickau siegen

Hamburg. Für die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten geht es am Samstag (19.00 Uhr) gegen den BSV Sachsen Zwickau um die sportliche Zukunft in der Frauen-Bundesliga. Die Gäste liegen mit drei Punkten Vorsprung vor den Buchholzerinnen auf dem Relegationsplatz. "Für uns ist es wieder ein Endspiel, und wenn wir gegen den BSV nicht punkten können, dann müssen wir wohl den bitteren Gang in die 2. Liga antreten", sagte Luchse-Trainer Dubravko Prelcec.

Für Geschäftsführer Sven Dubau ist klar: "Es ist genau jetzt die Zeit gekommen, um den Schalter umzustellen und zurück in die Erfolgsspur zu kommen." Das Team müsse als Gemeinschaft auftreten und fest an einen Sieg glauben. "Gelingt uns das, werden wir noch für die nötigen Überraschungen sorgen", glaubt der Geschäftsführer.

