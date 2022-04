FDP-Landeschef Kruse sieht von Klage gegen Corona-Hotspot ab

Hamburg. Trotz anderslautender Ankündigung wird der FDP-Landesvorsitzende Michael Kruse nun doch nicht gegen die Corona-Hotspot-Regelung in Hamburg klagen. Ein von ihm beauftragter Anwalt habe die Aussichten einer Klage "zum jetzigen Zeitpunkt als nicht sehr aussichtsreich" beurteilt, teilte Kruse am Donnerstagabend mit. Zwar habe sich der Landesvorstand am Montag noch mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, die Klage zu unterstützen, sofern sie als sehr aussichtsreich angesehen werde, sagte Kruse. Da dies nun nicht der Fall sei, werde er "zum jetzigen Zeitpunkt" davon absehen.

Wegen der Klage-Ankündigung war Kritik an Kruse laut geworden. Landesvorstand Carl Coste bezeichnete sie als nicht abgestimmte PR-Aktion, die "für eine Rechtsstaatspartei unwürdig" sei.

Am Mittwoch war die AfD mit ihrem Eilantrag gegen die Hamburger Corona-Hotspotregelung gescheitert, die seit dem 1. April eine Fortführung der Maskenpflicht und besondere Zugangsbeschränkungen für Clubs und Diskotheken ermöglicht.

Kruse betonte, dass er die Vorgehensweise bei der Anwendung der Hotspot-Regelung nach wie vor für nicht gesetzeskonform halte. "Bürgermeister (Peter) Tschentscher ist offenbar auch zu dieser Einsicht gekommen. Anders ist es nicht zu erklären, dass bei unveränderter Infektionslage nunmehr die Hotspot-Regelung auslaufen soll", sagte er.

Der Senat hatte am Dienstag angekündigt, dass die Maskenpflicht in Innenräumen mit Publikumsverkehr und die 2G-plus-Regel etwa für Clubs und Diskotheken zum 1. Mai auslaufen sollen, sofern sich das Infektionsgeschehen nicht dramatisch ändere.

© dpa-infocom, dpa:220414-99-922645/2

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg