"Buddenbrooks im Behnhaus" wieder zu sehen

Lübeck. Die Renovierung von gleich zwei Lübecker Museen hat Auswirkungen auf die berühmte Familie Budenbrook. Erst vertrieb der Umbau des Buddenbrookhauses in der Mengstraße die Dauerausstellung über die Romanfamilie und ihre prominenten Vorbilder. In reduzierter Form fand sie unter dem Titel "Buddenbrooks im Behnhaus" ein vorübergehendes Quartier im Museum Behnhaus Drägerhaus. Doch auch dieses Museum wird seit Anfang dieses Jahres saniert, so dass auch die Interimsausstellung fast vier Monate geschlossen war.

Doch jetzt kann man die Kaufmannsfamilie, der Thomas Mann ein literarisches Denkmal gesetzt hat, wieder besuchen. Mit einem Aktionstag ist die Schau "Buddenbrooks im Behnhaus" am Donnerstag wieder eröffnet worden. In komprimierter und an die neuen Gegebenheiten angepasster Form werde die Ausstellung jetzt in der historischen Festraumfolge des Drägerhauses gezeigt - der gesellschaftlichen Stellung der Buddenbrooks entsprechend, sagte die Sprecherin der Lübecker Museen mit einem Augenzwinkern. Als Museumsführerin fungiert dabei Antonie Buddenbrook, genannt Tony, eine der Protagonisten aus Thomas Manns Roman "Buddenbrooks". Dabei gebe sie so manches Familiengeheimnis preis - sowohl über die realen Manns als auch über die literarischen Buddenbrooks, sagte die Sprecherin.

Das Buddenbrookhaus in der Mengstraße - Handlungsort des Romans und zugleich Stammsitz der Familie Mann - wird derzeit mit Millionenaufwand saniert. Nach Angaben der Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck verbindet es am authentischen Standort Weltliteratur, Lübecker Kaufmannstradition und das Leben der Schriftstellerfamilie Mann. Die Sanierung soll den Angaben zufolge voraussichtlich bis 2025 dauern.

