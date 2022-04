Towers-Trainer kritisiert: "Das Beste war das Ergebnis"

Hamburg. Trainer Pedro Calles hat die Basketballer der Hamburg Towers trotz ihres 68:58 (30:21)-Erfolgs gegen Bundesliga-Schlusslicht Fraport Skyliners kritisiert. "Das Beste an diesem Basketball-Abend war für uns das Ergebnis", sagte der Spanier. Denn die Hamburger haben nach diesem glanzlosen Auftritt vor 2103 Zuschauern in der Inselparkhalle weiter gute Chancen auf die Playoff-Teilnahme.

"Was unsere Leistung betrifft, kann man heute nicht sonderlich stolz sein. Dass wir uns 24 Ballverluste erlaubt haben, ist nicht in Ordnung", sagte Calles. Zwar hatten die Gastgeber in dieser Partie beständig geführt, profitierten aber auch von vielen vergebenen Chancen der Frankfurter. Auch den Hanseaten unterliefen eine Reihe von Fehlwürfen. "Das war heute alles andere als schön", räumte Towers-Profi Lukas Meisner ein.

