Mann überfällt Spielhalle und schlägt Zeugen

Schenefeld. Ein unbekannter Mann hat eine Spielhalle in Schenefeld (Kreis Pinneberg) überfallen und dabei einen Zeugen geschlagen. Der Täter forderte kurz nach Mitternacht am Mittwoch unter Hinweis auf eine Waffe Bargeld aus der Kasse, wie die Polizei mitteilte. Eine 44 Jahre alte Angestellte öffnete die Kasse, der Mann griff sich Geld in unbekannter Menge und flüchtete. Einem 55 Jahre alten Gast, der dazwischen gehen wollte, schlug der Täter ins Gesicht. Der 55-Jährige verfolgte den Räuber noch ein Stück, verlor ihn dann aber aus den Augen.

© dpa-infocom, dpa:220413-99-909172/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg