Mehrere hundert Menschen zu Ostermärschen im Norden erwartet

Kiel/Flensburg. In mehreren Orten in Schleswig-Holsteins sind am Feiertagswochenende Ostermärsche geplant. In Flensburg hofft der Veranstalter nach Angaben der Stadt am Samstag auf rund 300 Teilnehmer, die vom Nordermarkt durch die Innenstadt ziehen wollen. Ein Ostermarsch mit rund 100 Teilnehmern ist für Samstag in Kiel angemeldet worden.

Bereits am Freitag sind in Neumünster ein Friedensgebet in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde und ein anschließender Friedensmarsch geplant. Dazu werden nach Angaben der Polizei 100 Teilnehmer erwartet. In Schleswig soll an Karfreitag vom Bahnhof aus ein Ostermarsch zum Luftwaffen-Fliegerhorst in Jagel starten. In Lübeck ist ein Ostermarsch für Samstag angemeldet. Dabei werden nach Angaben der Stadt 250 Teilnehmer erwartet.

Nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative in Bonn, das die Ostermärsche bundesweit koordiniert, ist die Zahl der Kundgebungen im Vergleich zum vergangenen Jahr auf mehr 100 gestiegen.

