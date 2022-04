Champions League: Termine für Flensburg und THW Kiel fix

Flensburg. Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt bestreitet das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona am 11. Mai um 18.45 Uhr. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Gespielt wird in der heimischen Flens-Arena. Das Rückspiel findet 19. Mai um 18.45 Uhr in Barcelona statt.

Der THW Kiel tritt am 11. Mai um 20.45 Uhr im Hinspiel bei Paris Saint-Germain an. Das Rückspiel wird am 19. Mai um 20.45 Uhr in der Kieler Wunderino-Arena ausgetragen.

