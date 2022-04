Weniger neue Verfahren an Verwaltungsgerichten

Schleswig. An Schleswig-Holsteins Verwaltungsgerichten sind im vergangenen Jahr weniger neue Verfahren eingegangen. Am Verwaltungsgericht gab es 2021 insgesamt 5309 neue Verfahren, 428 weniger als im Jahr zuvor, wie eine Gerichtssprecherin am Montag in Schleswig sagte. Am Oberverwaltungsgericht sank die Zahl im Vorjahresvergleich um 236 auf 1289.

Nach wie vor machen Asylverfahren am Verwaltungsgericht fast die Hälfte der Fälle (45 Prozent) aus; im vergangenen Jahr wurden hier 2403 neue Verfahren registriert (2020: 2860). "Selbst wenn sich dieser Trend fortsetzen würde, ist dies allerdings kein Grund zur Entwarnung", hieß es weiter. Es werde bei gleichbleibender Personalstärke Jahre dauern, den Altbestand (1304 Verfahren) abzuarbeiten. Es sei zudem eher mit einem erneuten Anstieg zu rechnen. Von der Klage bis zum Urteil warteten die Beteiligten im Schnitt mehr als eineinhalb Jahre.

Angestiegen ist den Angaben zufolge insbesondere durch den Ausbau der Windkraft die Zahl der Verfahren im Zusammenhang mit der Planung von Großprojekten. Allein 54 Anträge richten sich gegen entsprechende Raumordnungspläne des Landes; in 34 Verfahren geht es um die Genehmigung einzelner Windräder. Nach Angaben der Gerichte ist diese Zahl in keinem anderen Bundesland so hoch.

Zahlenmäßig rückläufig sind dagegen die juristischen Auseinandersetzungen um Grundrechtseinschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie im Norden. Die Zahl neuer Verfahren sank am Verwaltungsgericht im vergangenen Jahr von 190 auf 151, am Oberverwaltungsgericht von 159 auf 56.

