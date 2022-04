Erste Plädoyers im Prozess um Mord an Ehefrau erwartet

Lübeck. Der Prozess um den Mord an einer jungen Frau in einer Flüchtlingsunterkunft in Ahrensburg im Kreis Stormarn nähert sich dem Ende. Heute (11.4.) sollen nach Angaben des Landgerichts Lübeck voraussichtlich die Plädoyers beginnen. Dem heute 39 Jahre alten, aus Afghanistan stammenden Angeklagten wird vorgeworfen, im September 2021 seine Ehefrau mit 28 Messerstichen getötet zu haben. Anschließend flüchtete er zunächst mit einem Fernbus in Richtung Italien, wurde dann aber bei Hof in Bayern festgenommen.

Der Angeklagte hat die Tötung seiner Frau zwar bereits zu Prozessbeginn gestanden, jedoch eine Mordabsicht bestritten. Nach eigener Ausage handelte er im Affekt: Er habe seine Frau im Streit erstochen, nachdem sie ihn provoziert habe. Die Staatsanwaltschaft geht dagegen davon aus, dass er seiner Frau kein selbst bestimmtes Leben ohne ihn gestatten wollte. Ein Urteil wird voraussichtlich Ende April verkündet.

