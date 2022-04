Ein Fußballspieler ist am Ball.

Fußball DFB-Futsaler gewinnen WM-Qualifikations-Turnier in Hamburg

Hamburg. Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat das WM-Qualifikations-Turnier in Hamburg gewonnen und souverän die nächste Runde erreicht. Mit dem 3:3 (3:0) gegen Montenegro am Samstag in der CU-Arena verpasste die Auswahl von Bundestrainer Marcel Loosveld zwar den dritten Sieg nach den Erfolgen über Gibraltar (8:0) und San Marino (5:0), holte sich trotz des Remis aber den Gruppensieg. Michael Meyer von den HSV Panthers traf zum zwischenzeitlichen 2:0 (11.). Die Endrunde findet 2024 statt.

