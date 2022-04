Feuer beschäftigt Einsatzkräfte in Husumer Altstadt

Husum. Ein Feuer in der Altstadt hat in der Nacht zu Sonntag die Feuerwehr in Husum beschäftigt. In einem leerstehenden Haus war aus zunächst unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mitteilte. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab. Verletzte gab es nach Angaben des Sprechers nicht. Am Sonntagmorgen war der Einsatz noch nicht beendet. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor. Gefahr wegen des Rauchs habe nicht mehr bestanden. Anwohner waren zuvor vor der Rauchentwicklung gewarnt worden. Beamte waren vor Ort, um die Brandursache zu ermitteln.

© dpa-infocom, dpa:220410-99-866922/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg