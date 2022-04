Ukraine-Krieg Demonstration: Vier Strafanzeigen bei Autokorso in Lübeck

Lübeck. Die Polizei in Lübeck hat am Samstag einen Autokorso gestoppt, weil Teilnehmer eine Billigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gezeigt hätten. Demnach seien auch Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet worden, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit.

Eigentlich hatte die Demonstration im Stadtteil St. Lorenz mit Bezug auf den Krieg in der Ukraine unter dem Motto "Gegen den Hass!", stattgefunden. Etwa 150 Menschen hatten sich dazu am Nachmittag versammelt und nach einer Auftaktkundgebung den Korso aus 60 Fahrzeugen gestartet.

Einsatzkräfte der Polizei schlossen wegen der "Auflagenverstöße und des Verdachts der Begehung von Straftaten" vier Teilnehmer von der Versammlung aus und fertigten Strafanzeigen gegen sie an. Der Aufzug wurde schließlich verkürzt und wieder zurück zu seinem Ausgangspunkt geführt.

© dpa-infocom, dpa:220410-99-866929/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg