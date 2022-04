Kiel fordert HSV: Im Nordderby beide Teams unter Zugzwang

Hamburg. Ausgerechnet in der entscheidenden Phase der 2. Fußball-Bundesliga spielt der Hamburger SV bei einem Rivalen, gegen den er noch nie im Unterhaus gewonnen hat. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) müssen die Hamburger beim Nordrivalen Holstein Kiel antreten. Von den bisherigen Zweitliga-Partien haben die Schleswig-Holsteiner zwei gewonnen, fünf Spiele endeten unentschieden.

Das Team von Coach Tim Walter braucht Siege, um in den verbleibenden sechs Saisonspielen ihre Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga zu wahren. Doch auch für die KSV Holstein ist jeder Punktgewinn von immenser Bedeutung. Sie hat nur eine Differenz von sechs Punkten auf die Abstiegsrelegation und will die Gefahr frühzeitig bannen.

© dpa-infocom, dpa:220410-99-866928/2

