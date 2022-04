Feuerwehr rettet Mann und Hund nach einem Unfall aus Auto

Bargteheide/Hammoor. Nach einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße im Kreis Stornmarn hat die Polizei einen Autofahrer und einen Hund aus dem verunglückten Auto gerettet. Der Fahrer war mit seinem Wagen in der Nacht zum Samstag zwischen Bargteheide und Hammoor in einen Graben gefahren, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Der Mann konnte demnach nicht aussteigen. Die Feuerwehr habe ihn und seinen Hund befreien müssen.

Der Mann sei "höchstens leicht verletzt", sagte der Sprecher. Vermutlich war der Autofahrer betrunken gewesen und habe deshalb den Unfall verursacht, hieß es. Das Fahrzeug musste geborgen werden. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte "mopo.de" berichtet.

© dpa-infocom, dpa:220409-99-858299/2

