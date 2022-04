Scholz zum SPD-Wahlkampfauftakt in Lübeck erwartet

Lübeck. Einen Monat vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein eröffnet die SPD am Samstag (10.30 Uhr) in Lübeck die heiße Phase ihres Wahlkampfes. Als prominenter Unterstützer von Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet. Weitere Redner auf dem Koberg in der Lübecker Altstadt werden nach Angaben der SPD die Landesvorsitzende Serpil Midyatli sowie die drei Lübecker Kandidierenden für den nächsten Landtag sein. Ziel der SPD ist es nach Parteiangaben, Schleswig-Holstein sozial und klimaneutral zu machen und die Digitalisierung des Landes voranzutreiben. In Schleswig-Holstein wird am 8. Mai ein neuer Landtag gewählt.

