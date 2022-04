"Altes Land" von Dörte Hansen bei Privattheatertagen

Hamburg. "Altes Land" nach dem Roman von Dörte Hansen ist eine von zwölf herausragenden Inszenierungen, die vom 21. Juni bis 3. Juli bei den bundesweiten Privattheatertagen in Hamburg gezeigt werden. Insgesamt hatten sich 119 Privattheater aus ganz Deutschland in den drei Kategorien (Moderner) Klassiker, (Zeitgenössisches) Drama und Komödie beworben, teilten die Veranstalter am Freitag in Hamburg mit. Eine neunköpfige Jury hatte die Theater besucht und zwölf Produktionen ausgewählt, die während des Festivals auf verschiedenen Hamburger Bühnen gezeigt werden. Bei einer Gala in den Hamburger Kammerspielen werden die Monica-Bleibtreu-Preise überreicht.

In der Kategorie (Moderner) Klassiker wurden nominiert: "Clockwork Orange" nach Anthony Burgess (Zentraltheater München), "Der Sandmann" nach E.T.A. Hoffmann (Wolfgang Borchert Theater Münster), "Wir, Kinder der Sonne" nach Maxim Gorki (Rottstr 5 Theater Bochum) und "Keller" nach Dostojewski (Bühne Cipolla - Schaulust Bremen).

In der Kategorie (Zeitgenössisches Drama) wurden nominiert: "Kitzeleien - Der Tanz der Wut" (Kulturbühne Spagat München), "Die Wahrheiten" von Lutz Hübner und Sarah Nemitz (Metropoltheater München), "Altes Land" nach Dörte Hansen (Theaterei Herrlingen) sowie "Snowden 3.3." von Laszlo Bagossy (Theater tri-bühne Stuttgart).

In der Kategorie Komödie wurden nominiert: "Der Kontrabass" von Patrick Süskind (Hofspielhaus München), "Martha" nach dem Roman von Martina Bergmann (Kulturbühne Spagat München), "Automatenbüfett" nach Anne Gmeyer (Theater Bauturm Köln) und "Der eingebildete Kranke" von Molière (Stiftung Theater Lindenhof Melchingen).

