Gefälschte Kleidung und Drogen im Kiosk gefunden

Hamburg. Bei der Routine-Durchsuchung eines Kiosks in Hamburg-Harburg haben Zoll- und Polizeibeamte gefälschte Markenkleidung, Impfausweise und Drogen in einem Hinterzimmer gefunden. Wie der Zoll am Freitag mitteilte, wurden 877 Kleidungsplagiate sowie 160 Gramm Marihuana, 522 Gramm Haschisch und geringe Mengen Kokain sichergestellt. In den vier gefälschten Impfpässen seien zweifache Corona-Impfungen vermerkt gewesen. Der Kiosk-Inhaber wurde gemeinsam mit einer weiteren mutmaßlich verantwortlichen Person nach der Durchsuchung am Dienstag festgenommen.

