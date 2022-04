Hamburg Stealers rechnen sich bei Favorit Bonn Chancen aus

Hamburg. Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers will seinem Namen am Wochenende in den Partien bei Nordmeister Bonn Capitals gerecht werden. Zwar gelten die Gastgeber als Favorit in den Spielen am Samstag (19.00 Uhr) und Sonntag (12.00 Uhr), doch die Hamburger wollen dem Rivalen Punkte stehlen.

"Wir rechnen uns durchaus Chancen aus, mit einer konzentrierten Leistung beide Spiele so lange wie möglich knapp zu halten und den Capitals das Leben schwer zu machen", sagte Cheftrainer David Wohlgemuth. Zum Saisonauftakt am vergangenen Wochenende hatten die Stealers, die sich für die Playoffs qualifizieren wollen, bei den Berlin Flamingos lediglich einen Sieg in zwei Spielen verbucht.

