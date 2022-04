Ukraine-Krieg Landesregierung will Vorrang für Energiewende-Vorhaben

Kiel. Behörden, Unternehmen, Kreise und kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein sollen Vorhaben, die der Energiewende und der Versorgungssicherheit dienen, nach dem Willen der Landesregierung so schnell und pragmatisch wie möglich genehmigen. Einen entsprechenden Aufruf formulierten am Freitag Energieminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Hintergrund sind die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. "Die Lage ist sehr ernst", sagte Sütterlin-Waack. "Wir alle sind gefordert, mit unseren Möglichkeiten dazu beizutragen, dass die Auswirkungen dieses Krieges begrenzt werden".

Aus Albrechts Sicht muss die Energiewende angesichts der Abhängigkeit Deutschlands von Gas-, Kohle- und Öl-Importen aus Russland zwingend beschleunigt werden. "Die Unabhängigkeit von russischen Energieimporten kann sich nicht allein auf die Diversifizierung der Bezugsländer beschränken, sondern wir müssen - jeder in seinem Bereich - Erdgas, Erdöl und Kohle einsparen und effizienter mit Energie umgehen", sagte Albrecht.

Schleswig-Holstein sei mit der Ausweisung von mehr als zwei Prozent Vorrangflächen für Windkraftanlagen in Regionalplänen heute schon da, wo die anderen Bundesländer erst hinwollen, sagte Sütterlin-Waack. "Der Schuh drückt aber vor allem bei der zügigen Umsetzung der Pläne in konkrete Genehmigungen und Baumaßnahmen." Wenn Schleswig-Holstein seine Kräfte darauf jetzt fokussiere, könne das Land einen noch größeren Beitrag zur Energiewende leisten.

