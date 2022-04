Bund fördert 50 Batteriebusse für Kiel

Berlin/Kiel. Von einem umfassenden Programm des Bundes zur Umstellung des Busverkehrs auf umweltfreundlichere Antriebe profitiert auch die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt. Unter acht Verkehrsunternehmen und Gesellschaften, die am Donnerstag entsprechende Förderbescheide erhielten, ist auch die Kieler Verkehrsgesellschaft KVG. Damit werde die Anschaffung von 50 Batteriebussen unterstützt, teilte das Bundesverkehrsministerium am Donnerstag mit.

"Gerade in Städten, in denen viele Busse unterwegs sind, können alternative Antriebe enorm dazu beitragen, den CO2-Ausstoß, den Schadstoffausstoß und den Lärm zu reduzieren - und damit die Lebensqualität zu erhöhen", erläuterte Ressortchef Volker Wissing (FDP). Dies trifft auch auf Kiel besonders zu, da es hier keine Straßenbahn gibt. Auf Basis einer neuen Förderrichtlinie des Bundes werden in Deutschland in dieser Runde für rund 600 Millionen insgesamt 1700 klimafreundliche Busse beschafft, außer in Kiel unter anderem in Berlin, Bremen, München und Köln. In der vorigen Woche hatte es Förderbescheide für Busse in Hamburg gegeben.

Ziel ist, dass 50 Prozent der Stadtbusse in Deutschland bis 2030 mit alternativen, klimafreundlichen Antrieben unterwegs sind. Bis 2024 stehen für die Umstellung rund 1,25 Milliarden Euro zur Verfügung. Der Bund übernimmt bis zu 80 Prozent der Mehrkosten gegenüber konventionellen Fahrzeugen.

© dpa-infocom, dpa:220407-99-836274/2

