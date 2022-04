Kieler Minister bedauert Scheitern der Corona-Impfpflicht

Kiel. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg hat das Scheitern einer Corona-Impfpflicht im Bundestag für Menschen ab 60 Jahren bedauert. "Ich hätte mir dabei auch ein anderes Ergebnis vorstellen können", erklärte der FDP-Politiker am Donnerstag. "Die Impflicht wäre eine Möglichkeit gewesen, Menschen vor schweren und schwersten Krankheitsverläufen zu schützen und damit auch zukünftigen Wellen nicht mehr mit freiheitseinschränkenden Maßnahmen begegnen zu müssen."

Vor allem die Länder, bei denen die Impfquoten noch viel Luft nach oben lassen, müssten hier jetzt weiter informieren, werben und Angebote machen, sagte Garg. "Wäre in ganz Deutschland die Impfquote so gut wie in Schleswig-Holstein, dann hätten wir die ganze Debatte um eine Impfpflicht vermutlich gar nicht gebraucht." In Schleswig-Holstein haben 80,8 Prozent der Menschen die Grundimmunisierung gegen das Coronavirus erhalten. Dies ist Platz vier im Länder-Ranking. Bei den Auffrischungsimpfungen bedeuten 72,1 Prozent den Spitzenrang.

